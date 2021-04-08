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’da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı

'nın ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, aynı yönde seyreden kamyonete çarptı. Tırın şarampole devrildiği, kamyonetin takla atarak karşı şeride geçtiği kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Manisa’da feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı
İHA

08.04.2021, 21:44

Kaza saat 19.45 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu, Kavacık Rampası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Cuma G. (43) idaresindeki 46 FA 297 plakalı ayakkabı yüklü tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan Kamil Ç. (58) idaresindeki 43 KF 646 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tır, kontrolden çıkarak şarampole devrilirken, kamyonet ise refüjde takla atarak karşı şeride geçti. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Cuma G. ve Kamil Ç. ile kamyonette yolcu olarak bulunan Sadi K. (56) yaralanırken, yine kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Hüseyin K. (62) ağır yaralandı. Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ağır yaralı Mehmet Hüseyin K. hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



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