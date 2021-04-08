Haberler Manisa Tarlasını sürerken lahit mezar buldu! Manisalı çiftçi şaştı kaldı

Tarlasını sürerken lahit mezar buldu! Manisalı çiftçi şaştı kaldı

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi. Alanda inceleme yapan ekipler Helenistik döneme ait bir mezar içinde iskelet ve 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi. Tarihi objeler muhafaza altına alınırken, iskelet mezara geri yerleştirildi.