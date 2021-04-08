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Haberler Manisa Tehlikeli ikili Manisa'da yakalandı

Tehlikeli ikili 'da yakalandı

'dan ’e gelen ve sevgilisi ’in bindiği otobüsü şüphe üzerine durduran polis büyük bir uyuşturucu tezgahını bozdu. Çiftin çantasında yapılan aramada cips paketleri içinde 1 milyon lira değerinde metamfetamin bulundu

Tehlikeli ikili Manisa'da yakalandı

8.4.2021

Manisa'da polisin durdurduğu yolcu otobüsündeki uyuşturucu kuryesi iki sevgili 1 milyon lira değerindeki uyuşturucuyla yakalandı. Uyuşturucu kuryesi sevgililerin cips paketine zulaladıkları kuvvetli bağımlılık etkisi olan ve 'fakir kokaini' olarak adlandırılan 850 gram metamfetamin karışımıyla elde edecekleri yüksek miktardaki uyuşturucuyu İzmir'de gençlere satacakları öğrenildi.

ŞOFÖR POLİSLERE BİLDİRDİ

Olay dün gece 03.00 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki otobüs terminalinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir'e giden özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün şoförü yolculuk yapan iki sevgiliden şüphelenerek durumu terminalde bulunan polislere bildirdi. Polislerin otobüste arama yapacağını anlayan Mertcan Katkıcı (23) ve sevgilisi Elçin Sizgin (21) otobüsten inerek kaçmaya başladı. Terminalin arka sokağına girerek izlerini kaybettirmeye çalışan sevgililer, kısa süren kovalamaca sonucu kıskıvrak yakaladı.

PAKETTEKİ BANTLARI SÖKTÜLER

Polisler yakaladıkları sevgililerin yaptıkları üst aramalarında çantalarından çıkan 3 adet cips paketinin açıldıktan sonra bir bantla ağızlarının kapatıldığını gördü. Cips paketleri üzerinden bantları yerinden söken polis ekipleri, cips paketlerinin içine zulalanmış 850 gram metamfetamin maddesini ele geçirdi. Gözaltına alınan Mertcan Katkıcı ve Elçin Sizgin'in Bursa'dan temin ettikleri uyuşturucu maddesini İzmir'e götürecekleri öğrenildi.

İNTİHARA KADAR GÖTÜRÜYOR

Gençler arasında oldukça rağbet gören metamfetamin, kuvvetli bağımlılık yapıyor. Ucuz olduğu için tercih edilen uyuşturucunun yan etkileri ise öldürücü boyutlara ulaşıyor. Uyuşturucu saldırganlık korku endişe ve kaygının yanı sıra duygusal çöküntü sonucu intihara kadar götüren etkiler gösteriyor.

SERKAN ÖZCAN

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