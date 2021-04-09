Şüphelenilen kamyonette yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonet içinde 297 litre kaçak alkol ile 687 adet alkol yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan 45 plakalı kamyonette kaçak alkol olduğunu tespit etti. Ekipler araçta yaptıkları aramada, 29 adet Atom ibareli macun, 687 adet alkol yapımında kullanılan çeşitli ebatlarda aroma, 50 adet 5 litrelik beyaz bidonlar içerisinde etil alkol, 40 adet 1 litrelik pet şişeler içerisinde alkol, 14 adet yarım litrelik pet şişeler içerisinde alkol olmak üzere toplamda 297 litre kaçak alkol ele geçirildi. Şüpheli M.A.S. (31) isimli şahıs hakkında adli işlem yapıldığı açıklandı.