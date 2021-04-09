  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Tarlasını sürerken antik mezar buldu

Tarlasını sürerken antik mezar buldu

Tarlasını sürerken antik mezar buldu

9.4.2021

MANİSA'NIN Gölmarmara ilçesinde tarla süren çiftçi E.G, kaya parçasının altında mezar buldu. Helenistik döneme ait olduğu belirlenen mezarda iskelet, 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi. Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara geri bırakıldı.

■ NERMİN UÇTU

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tarlasını sürerken antik mezar buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.