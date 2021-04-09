Tarlasını sürerken antik mezar buldu

MANİSA'NIN Gölmarmara ilçesinde tarla süren çiftçi E.G, kaya parçasının altında mezar buldu. Helenistik döneme ait olduğu belirlenen mezarda iskelet, 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi. Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara geri bırakıldı.

■ NERMİN UÇTU