Manisa'da can pazarı: 2 ölü 4 yaralı var

AVŞAR Mahallesi E-96 Karayolu üzerinde meydana gelen kazada, 45 ADT 994 plakalı otomobil ile 35 AGT 503 plakalı otomobil çarpıştı.
Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan iki aracın hurdaya döndüğü kazada otomobil içerisinde sıkışan 3 kişi AKS ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılar ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere sevk edildi. Kazada Mehmet Metin Daniş (38) ve Yusuf Şen (35) öldü, Ayşe Çakır (24), Orhan Eyüpoğlu (32), Nazmi Akşit (25) ve Mehmet Aykaç yaralandı.
■ İLKER UYAR
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