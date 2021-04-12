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Haberler Manisa Menfeze uçan araba 3 kisiye mezar oldu

Menfeze uçan araba 3 kisiye mezar oldu

Menfeze uçan araba 3 kisiye mezar oldu

12.4.2021

MANİSA'DA aşırı hızdan dolayı direksiyon hâkimiyetini kaybeden otomobil, takla atarak menfeze düştü. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza Ahmetli ilçesi Dereköy mahallesinde meydana geldi. Salihli yönüne giden Ahmet Doğan Sarıkaya (39) idaresindeki otomobil, aşırı hız sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Ahmet Doğan Sarıkaya (39), Nuri (39) ve Oya Palabıyık'ın (36) hayatını kaybettiğini belirledi.

SERKAN ÖZCAN / İLKER UYAR

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