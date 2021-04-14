  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

'nın ilçesinde, jandarmanın kaçak kazıya karşı dronla düzenlediği operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 3 kişi yakalandı.

JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı

14.04.2021, 17:59

Akhisar Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Akkocalı Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Bölgeyi dronla tarayan JASAT, kaçak kazı yapanların yerini tespit edip, Başlamış Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenledi.

Define için izinsiz kazı yapan 3 şüpheli, suçüstü yakalandı. Operasyonda 2 define arama dedektörü ve tarihi eser niteliğindeki objeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.




haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

JASAT'tan dron destekli kaçak kazı operasyonu: 3 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.