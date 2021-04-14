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Soma faciası davası yeniden başlıyor

Yönetim Kurulu Başkanı ile 3 sanık, ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan yeniden yargılanacak

Soma faciası davası yeniden başlıyor

14.4.2021

Manisa'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği kömür ocağı faciası davasında, 'Olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Soma Kömür İşletmeleri Başkanı Can Gürkan, Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Evinç ve mühendisler Efkan Kurt ile Adem Osmanoğlu, Yargıtay 12'nci Dairesi'nin Ocak ayında verdiği karar doğrultusunda 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak. Sanıkların davaya SEGBİS ile katılması bekleniyor.

YARIN BAŞLAYACAK
Facianın ardından açılan davada mahkeme, aralarında Can Gürkan'ın da bulunduğu tutuklu 4 sanık için 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 9 tutuksuz sanık için de 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezaları verdi. Şirketin patronu Alp Gürkan'ın da aralarında yer aldığı 37 sanık ise beraat etti.

Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, 'olası kastla insan öldürme' suçundan ceza alan Gürkan ve mühendisler Efkan Kurt, Adem Ormanoğlu ile Haluk Evinç'in 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılmalarını istedi. Sanıklar yarın Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.

■ KENAN MOLLA

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