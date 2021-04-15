Bonzai nakliyatını jandarma durdurdu

MANİSA'DA Yunusemre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, gelen bir ihbarla, bir otomobille İzmir'den Manisa'ya uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Menemen yolu Akgedik Mahallesi girişinde jandarma ekiplerinin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 100 gram bonzai ele geçirildi. Otomobil içinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN