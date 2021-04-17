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Akhisar'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu. Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın bekar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.