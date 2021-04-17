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'da uzman çavuş evinde ölü bulundu

İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli bir uzman çavuş evinde ölü olarak bulundu. Uzman Çavuş 'ın bekar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akhisar'da uzman çavuş evinde ölü bulundu
İHA

18.04.2021, 00:32

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devriye görevinde bulunan Uzman Çavuş Harun Albayrak'tan (24) dün geceden bu yana haber alınamaması üzerine Zeytinliova Mahallesi'ndeki evine gidildiğinde Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve savcılığın incelemesinin ardından uzman çavuşun cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Uzman Çavuş Harun Albayrak'ın bekar olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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