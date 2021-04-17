Haberler Manisa Seyyar manav aracıyla uyuşturucu sevkiyatı!

Seyyar manav aracıyla uyuşturucu sevkiyatı!

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde seyyar manav aracıyla uyuşturucu madde taşıyan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi.