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Haberler Manisa Seyyar manav aracıyla uyuşturucu sevkiyatı!

Seyyar manav aracıyla sevkiyatı!

'nın Yunusemre ilçesinde seyyar manav aracıyla madde taşıyan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Araçta yapılan aramalarda 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi.

Seyyar manav aracıyla uyuşturucu sevkiyatı!
İHA

17.04.2021, 17:50

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda 45 AFB 381 plakalı seyyar manav aracı ile Üçpınar Mahallesi'ne uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli araç Üçpınar Mahalle yolunda durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada zulalanmış vaziyette 1064 adet uyuşturucu madde niteliği taşıyan psikotrop hap ele geçirildi. Şüpheli araç sürücüsü İ.A. (20) gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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