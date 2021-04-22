Araziden geçen yol can aldı!

MANİSA'NIN Alaşehir ilçesinde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada karı-koca tüfekle vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Yaşar Dönmez, hayatını kaybederken eşi Raz Dönmez ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olay, Alaşehir'e bağlı Yeşilyurt Mahallesi Çavuşlar yolu mevkisinde meydana geldi. Süleyman Şenol (60) ile Yaşar Dönmez (61) arasında arazinin içinden geçen yol yüzünden tartışma çıktı.

TÜFEKLE 4 EL ATEŞ ETTİ

TARTIŞMA esnasında Yaşar Dönmez, Süleyman Şenol'a "Burası benim arazim defol git" diye bağırınca ikili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu esnada Süleyman Şenol otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak Yaşar Dönmez ile eşi Raz Dönmez' e 4 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan çiftten Yaşar Dönmez yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Raz Dönmez'in sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olaydan sonra kaçan Süleyman Şenol jandarma tarafından evinde yakalanarak gözaltına alındı.

■ MURAT ŞENBAKLAVACI