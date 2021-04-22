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Haberler Manisa Çaldıkları muslukları satarken yakaladılar

Çaldıkları muslukları satarken yakaladılar

Çaldıkları muslukları satarken yakaladılar

22.4.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde cami ve okul musluklarını çalan 2 şüpheli, çaldıkları muslukları satmaya götürürken polis ekipleri tarafından yakalandı. Yörük Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camisi bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlerde bulunan 14 musluk ile aynı mahalledeki Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu bahçesindeki 7 musluk çalındı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin F.S.K. (18) ve A.Ç. (18) olduğunu tespit etti. Çaldıkları muslukları hurdacıya götüren şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

■ EMRE SAÇLI

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