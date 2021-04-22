Kaza yapan araçtan 100 gram bonzai çıktı

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp, kaza yapan araçtan uyuşturucu çıktı. Menemen'den Manisa'ya giden otomobil, polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Tali yollara girdikten sonra otomobilin camından uyuşturucuları atan zanlıların aracı, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bir ağaca çarptı. Kazada hafif yaralanan M.S, S.T. ve H.T. hastaneye kaldırıldı. Otomobilde ve çevrede yapılan aramalarda 100 gram bonzai ele geçirildi. 3 yaralı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

■ SERKAN ÖZCAN