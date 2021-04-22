Motosiklet hırsızı bekçilerden kaçamadı

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde motosiklet hırsızı, bekçilerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Olay, Güneş Mahallesi Avar Caddesi'nde meydana geldi. Bir şahsın, motosikleti eliyle sürükleyerek götürdüğünü fark eden bekçiler, şüpheliyi durdurdu.
Yapılan sorgulamada motosikletin Ferudun Aktaş adına tescilli olduğu tespit edilirken, şüpheli Nurullah B. (19) gözaltına alındı. Motosiklet çekici vasıtasıyla otoparka çekilirken, Nurullah B. hakkında motosiklet hırsızlığı suçundan işlem yapıldı.
■ EMRE SAÇLI
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