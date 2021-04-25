Yaralı şahin tedavi edilip doğaya salındı

MANİSA'DA yaralı ve bitkin haldeki şahin, 20 günlük tedavisinin ardından doğaya salındı. Salihli'de vatandaşların yaralı halde bulduğu şahin, Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa İl Şube Müdürlüğü'ne getirilen şahinin sol kanadından yaralı olduğu tespit edildi. 20 günlük tedavisi sonrası sağlığına kavuşan şahin, Yunusemre Mesir Tabiat Parkı'nda doğaya salındı.
■ CÜNEYT HASÇELİK
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