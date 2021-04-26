  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da uyuşturucu ve kumar operasyonu

'da uyuşturucu ve kumar operasyonu

'nın ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirilirken, kumar oynatılan bir mekana yapılan baslında 2 kişiye 4 bin 8 TL para cezası kesildi.

Manisa'da uyuşturucu ve kumar operasyonu

26.04.2021, 17:36 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021, 17:50

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri rutin kontroller sırasında sorguladıkları H.A. isimli şahsın üzerinden 0.4 gram metamfetamin ile uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan aparat ele geçirdi. Uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem yapılan H.A. sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Ayan Mahallesinde bulunan bir ikamette kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler ikamete baskın düzenledi. Yapılan operasyonda E.G. ve E.Y. isimli şahısların kumar oynadığı tespit edilmesi üzerine, şahıslara "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapılırken ayrıca 4 bin 8 TL idari para cezası kesildi.
Aşağıkoçaklar Mahallesi'nde bulunan Çınarlı Park civarında silah sesi geldiği ihbarı üzerine bölgede incelemelerde bulunan ekipler Ü.Ç. isimli şahıstan ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adli işlem yapılan şahısla ilgili çalışma devam ediyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da uyuşturucu ve kumar operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.