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Haberler Manisa Patlayan soba yangın çıkardı: 1 yaralı

Patlayan soba yangın çıkardı: 1 yaralı

’nın ilçesinde yanan sobanın patlaması sonucu meydana gelen yangında 1 kişi yaralandı. Evleri yanan ailenin akrabası olan Mehmet Korkmaz, "Mehmet sobayı yakmış, sobanın kapaklarını kapatmış. Sobanın kapaklarını kapatmasıyla beraber soba patlamış ve evi alevler sarmış. Kollarında ve yüzlerinde yanıklar oluşmuş" dedi.

Patlayan soba yangın çıkardı: 1 yaralı
İHA

26.04.2021, 23:47

Yangın, saat 20.00 sıralarında Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aliye Ç. ile torunu Mehmet Ç. oturdukları iki katlı evin zemin katında ısınmak için sobayı yaktı. Mehmet Ç. yanan sobanın kapağını kapattığı sırada sobada patlama meydana geldi.



Sobadan sıçrayan kıvılcımların evdeki eşyaları tutuşturması ile yangın çıktı. Bir anda alevlerin arasında kalan Aliye Ç. ile torunu kendilerini güçlükle dışarı attı. Evden yükselen alevleri gören komşuların haber vermesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, patlayan soba nedeniyle yaralanan Mehmet Ç. ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Ç.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.

Evleri yanan ailenin akrabası olan Mehmet Korkmaz, "Mehmet sobayı yakmış, sobanın kapaklarını kapatmış. Sobanın kapaklarını kapatmasıyla beraber soba patlamış ve evi alevler sarmış. Kollarında ve yüzlerinde yanıklar oluşmuş" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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