2 araç kavşakta çarpıştı 2’si ağır 4 kişi yaralandı

MANİSA Saruhanlı'da iki aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yusuf G'nin (30) kullandığı 10 BK 260 plakalı otomobille Ayhan K. (35) idaresindeki 45 M 8135 plakalı araç, Manisa-Akhisar yolunun Nuriye Mahallesi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada sürücüler ile K'nın kullandığı araçta bulunan 1 yaşındaki Ramazan K. ve Şöhret K. (22) yaralandı. Yaralılar ambulansla Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ciddi olan Ramazan bebek ile annesi Şöhret K, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

■ SERKAN ÖZCAN