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Haberler Manisa ‘Sizi boşuna dövmüyorlar’ dedi, doktoru darp etti

‘Sizi boşuna dövmüyorlar’ dedi, doktoru darp etti

‘Sizi boşuna dövmüyorlar’ dedi, doktoru darp etti

27.4.2021

MANİSA Şehir Hastanesi'nde Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bayram Keleş, kendisine muayeneye gelen 25 yaşındaki hasta A.İ. tarafından darp edildi. Muayene odasında sosyal mesafe uyarısı yapan doktora, "Sizi boşuna dövmüyorlar" sözleriyle karşılık verip yumruk atan kişinin saldırısıyla Keleş yaralandı.
MANİSA Şehir Hastanesi'nde muayene sırasında yaşanan saldırın ardından burnundan yaralan ve gözlük camları kırılan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Bayram Keleş, kendisine saldıran A.İ'den şikayetçi olduğunu ifade etti. Doktor Keleş'i darp eden A.İ. hasta polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

■ NERMİN UÇTU

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