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Haberler Manisa 16 yaşındaki kız evlendirilmek için kaçırılmıştı! Manisa'daki olayda yeni gelişme

16 yaşındaki kız evlendirilmek için kaçırılmıştı! 'daki olayda yeni gelişme

’nın ilçesinde gelin edilmek üzere 3 kişi tarafından evinden zorla kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya Gümüşpala’da kaçırıldığı evde bulundu. Olayla ilgili kaçıranlardan 2 kişi ve ev sahibi gözaltına alınırken kız çocuğu da geçici olarak devlet koruması altına alındı.

16 yaşındaki kız evlendirilmek için kaçırılmıştı! Manisa'daki olayda yeni gelişme
İHA

28.04.2021, 14:09

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Tepeeynihan köyündeki evinden gelin yapılmak üzere zorla kaçırılan 16 yaşındaki yüzde 70 zihinsel engelli Şadiye Çankaya isimli kız çocuğu yapılan teknik takip sonucu dün İzmir Gümüşpala'da bulundu. 26 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli Süleyman K.'ya gelin yapmak üzere kaçırılan kız çocuğunun yapılan muayenesinde vücudunda darp izlerine rastlanırken kız çocuğu verdiği ifadesinde kaçıranlar tarafından şiddete maruz kaldığını söylediği öğrenildi.

Kızı kaçıranlardan Dudu K., Süleyman K. gözaltına alınırken Süleyman K.'nın erkek kardeşi Ferdi K. ise aranmaya devam ediliyor. Olayla ilgili olarak İzmir'de saklandıkları evin sahibi olan Süleyman K.'nın dayısının da gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Şadiye Çankaya'nın İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

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