Alevlerin arasından son anda çıktılar

MANİSA'DA sobanın patlaması sonucu alevlerin arasından kendini son anda kurtaran ev sahibi yaralandı. Yangın, önceki akşam saat 20.00 sıralarında Alaşehir ilçesinde, Beşeylül Mahallesi Sümer Oral Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı evde çıktı. Aliye Ç. (80) ve torunu Mehmet Ç. (21), evin zemin katında bulunan sobayı yaktı. Sobadan çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında, alevler kısa sürede evi sardı. Aliye Ç. ve torunu güçlükle dışarı çıkabildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kolları ve yüzünde yanıklar oluşan Mehmet Ç'yi, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

■ SERKAN ÖZCAN