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Haberler Manisa 3 torbacı araçlarında haplarla yakalandı

3 torbacı araçlarında haplarla yakalandı

3 torbacı araçlarında haplarla yakalandı

29.4.2021

MANİSA'DA polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Salihli'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 795 adet sentetik hap, 10 parça halinde 9,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI

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