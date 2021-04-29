3 torbacı araçlarında haplarla yakalandı

MANİSA'DA polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Salihli'de durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 2 bin 795 adet sentetik hap, 10 parça halinde 9,82 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI