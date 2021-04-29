Şehir içinde traktörle geziyor! Sebebi ise duyanları şaşırttı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde kuaförlük yapan İsmail Alak (41), arkadaşlarının sürekli kendisinden otomobilini istemesine karşı ilginç bir çözüm buldu. Çocukluğundan beri iş makinelerine olan düşkünlüğü sebebiyle 220 bin liraya traktör satın alan Alak, hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de yaşadığı mağduriyetin önüne geçti.

Arkadaşlarının sürekli otomobilini istemelerinden dolayı kendisine traktör aldığını belirten İsmail Alak, "Çocukluğumdan beri benim iş makinelerine hayranlığım vardı. Hep iş makinesi kullanmak istemişimdir. Bir otomobilim var ancak kapının önünde göremiyorum. En iyisi tek kişilik, sadece kendimin kullanabileceği bir araç alayım diye düşündüm. Bir iş makinesi almak istedim ve traktör aldım. Şimdi otomobil ve motosikleti evin önünde bırakıyorum, traktörle işe gidip geliyorum. Bu dertten de kurtulmuş oldum. Sonuçta ben esnaf olduğum için çevrem de geniş, yüzümüz de yumuşak. Arkadaş, bir yere gidip gelmek için otomobili alıyor ama benim ihtiyacım olduğunda otomobili bulamıyorum. Bir hastaneye, hasta tıraşına gideceğim zaman otomobilimi bulamıyorum. En iyisi dedim ki bir iş makinesi alayım, bunu kimse istemez. Daha kimse istemedi çok şükür. Şehir içinde park yeri problemim ortadan da kalktı" dedi.





"BURADA PARK HALİNDE DURURKEN BİLE FOTOĞRAFINI ÇEKİYORLAR"

Trafikte traktörüyle çok dikkat çektiğini ifade eden Alak, "Çok dikkat çekiyor. Birçok kişi de durduruyor, kendi traktörü gibi fotoğraf çekilip hikayesine atanlar oluyor. Burada park halinde dururken bile fotoğrafını çekiyorlar. Çok ilgi gören bir traktörüm oldu. İnşallah Allah bütün çiftçilerimize de gönlüne göre bir traktör verir" ifadelerini kullandı.





Traktörle işe gidip gelmenin çok keyifli olduğunu vurgulayan Alak, "Artık park problemi de yok, ayrıca çokta ilgi gördü. Zaten çocukluğumdan beri iş makinalarına düşkünlüğümden vazgeçemedim, bunu sahada da büyütmek istedim. Arkadaşlarımdan da anahtarı ver de şuraya buraya gidip geleyim diyen de olmuyor, istediğim zaman istediğim yere gidip geliyorum. Traktör 80 kilometreye kadar hız yaptığı için problem yok, ben memnunum. İyi ki almışım" dedi.