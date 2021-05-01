Son dakika alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi'nden gelen bir vatandaş, Spil Dağı Milli Parkı girişindeki uygulama noktasında görev yapan trafik polislerine, dağ yolunda farklı noktalarda yangın başladığını söyledi.
Bölgeye giden trafik polisleri, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdikten sonra araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye başladı.
Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Aynı anda yaklaşık 10 farklı noktadan çıkan yangın, bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.
Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda orman yangını! Kundaklama şüphesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.