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Haberler Manisa Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda orman yangını! Kundaklama şüphesi...

'da 'nda ! Kundaklama şüphesi...

'nın ilçesindeki 'nda, aynı anda farklı noktalarda başlayan , ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Aynı anda birçok noktada başlayan yangının, kasıtlı çıkarıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Manisa'da Spil Dağı Milli Parkı'nda orman yangını! Kundaklama şüphesi...
AA

01.05.2021, 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021, 10:22

Son dakika alınan bilgiye göre, Turgutalp Mahallesi'nden gelen bir vatandaş, Spil Dağı Milli Parkı girişindeki uygulama noktasında görev yapan trafik polislerine, dağ yolunda farklı noktalarda yangın başladığını söyledi.

Bölgeye giden trafik polisleri, itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine haber verdikten sonra araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etmeye başladı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Aynı anda yaklaşık 10 farklı noktadan çıkan yangın, bölgeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler, şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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