Yunusemre’de erzak kolisi seferberliği

Manisa'da Yunusemre Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerine binlerce erzak kolisi ulaştırıyor. Başkan Dr. Mehmet Çerçi, "Her dönem yaptığımız gibi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza erzak yardımında bulunuyoruz. Yunusemre Belediyesi olarak vatandaşımızın daima yanındayız. Bu hizmetin vatandaşlarımıza ulaştırılmasında büyük katkısı bulunan kıymetli hayırseverlerimize, bize yardımcı olan değerli muhtarlarımıza ve fedakâr personelimize çok teşekkür ederim" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK