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Haberler Manisa Zehir tacirine ev baskını

Zehir tacirine ev baskını

Zehir tacirine ev baskını

3.5.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi, 16 gram metamfetamin maddesi ile 37 gram esrar, 6 gram skunk maddesi ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI

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