Zehir tacirine ev baskını

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi, 16 gram metamfetamin maddesi ile 37 gram esrar, 6 gram skunk maddesi ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EMRE SAÇLI
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