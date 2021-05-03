Zehir tacirine ev baskını

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi, 16 gram metamfetamin maddesi ile 37 gram esrar, 6 gram skunk maddesi ve 16 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli O.S. emniyetteki işlemlerinin ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EMRE SAÇLI