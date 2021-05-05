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Haberler Manisa Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

'nın ilçesinde, devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Devrilen traktörün altında sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
İHA

05.05.2021, 23:32

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Akyar mevkisinde 45 PB 185 plakalı traktörüyle tarlasını süren Mehmet Ali Çetintaş'ın (49) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü devrilen traktörünün altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı olarak traktörün altından çıkarılan Çetintaş önce ambulansla Demirci Devlet Hastanesine ardından da Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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