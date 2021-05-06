Ayakları yanan flamingoyu aparatla kurtardı

Manisa'da emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz, elektrik tellerine takılıp ayakları yanan ve yürümeyen flamingoyu iyileştirmek için bir aparat geliştirdi. Ayağa bile kalkamayacak kadar kötü yaralanan flamingo, Kocamaz'ın aparatı sayesinde ilk adımlarını attı. Manisa'nın Salihli ilçesinde arazide yaralı halde bulunan flamingo vatandaşlar tarafından hayvanseverliği ile bilinen emekli sınıf öğretmeni İsmail Kocamaz ve otel işletmecisi Şahin Toker'e getirildi.

Kaz, tavuk, köpek gibi birçok hayvanın yaşadığı işletmede yaralı flamingo özenle tedavi edildi. Ayaklarındaki yanıklar nedeniyle ayakta duramayan flamingonun anatomisine uygun olarak aparat yapan İsmail Kocamaz, aparatı da ayaklarına monte etti. Flamingo da ayağa kalkıp dolaşmaya başladı.

KARİDESLE BESLEDİLER

İsmail Kocamaz, "Flamingoların renklerini karidesten aldığını biliyordum. Dondurulmuş karides ile besledim. Kendine geldi, çok mutlu oldum. Artık bizim misafirimiz olacak herhalde. Şimdilik uçması çok mümkün görünmüyor. Göçmen kuş olduğu için sürüsünün bu bölgeden ayrıldığını düşünüyorum" dedi. Flamingoya gözü gibi baktıklarını dile getiren Kocamaz, hayvanın biraz daha iyileşmesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edeceklerini söyledi.

■ NERMİN UÇTU