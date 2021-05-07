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Haberler Manisa Manisa’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı

’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı

’da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında muhtarların da bulunduğu 8 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı
İHA

08.05.2021, 00:34 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021, 01:14

Manisa’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı Manisa’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı Manisa’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı Manisa’daki tarihi eser operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Gerçekleştirilen kaçak kazı soruşturması kapsamında, Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde geçtiğimiz gün eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

9 şüpheli şahsa ait 9 ev, 4 işyeri ve 1 araçta yapılan aramalarda; 4 adet dinamit lokumu, 2 adet dedektör, 5 adet Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen obje, 11 adet Doğu Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen bronz sikke, 2 adet kuru sıkı tabanca ve 2 adet av tüfeği, 2 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet CD, 2 adet kamera kaseti, 10 adet GSM sim kartı, 1 adet akıllı kol saati, 3 adet USB bellek ve 9 adet akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.



Yapılan sorgulamanın ardından bugün öğle saatlerinde Turgutlu Adliyesi'ne sevk edilen, aralarında mahalle muhtarlarının da bulunduğu M.N., N.K., H.E., K.E., K.T., S.T. ve İ.G. isimli şüpheliler tutuklandı. F.C. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan operasyon kapsamında 1 kişinin arama çalışmalarına devam edildiği öğrenildi.

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