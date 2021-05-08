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Haberler Manisa Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama

'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama

merkez ve 5 ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan, aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu 8 şüpheliden 7'si, mahkemece tutuklanırken, 1'i de adlı kontrolle serbest kaldı.

Manisa'daki tarihi eser operasyonunda 2'si muhtar 7 kişiye tutuklama
DHA

08.05.2021, 08:45

Ahmetli ilçesi Gökkaya, Kendirlik ve Dibekdere mahallelerinde yapılan kaçak kazılarla ilgili soruşturma sonrası harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa merkez ve Turgutlu, Salihli, Ahmetli, Şehzadeler ve Yunüsemre ilçelerinde 5 Mayıs sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 9 ev, 4 iş yeri ve 1 otomobilde arama yapılırken, adreslerde Doğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 obje ve 11 bronz sıkke, 4 dinamit lokumu, 2 kurusiki tabanca, 2 av tüfeği, 2 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar, 4 CD, 2 kamera kaseti, 10 SİM kart, 1 akıllı saat, 3 USB bellek ve 9 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli, gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilirken, 1 kişinin de arandığı belirtildi.

Aralarında 2 mahalle muhtarının da olduğu M.N., N.K., H.E., K.E., K.T., S.T. ve İ.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.C. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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