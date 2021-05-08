Şiddet mağduru kadına istihdam kalkanı

Manisa'da şiddet gören ve bu nedenle kadın konuk evine yerleşmek durumunda kalan kadınlar, Manisa Valiliği öncülüğünde istihdam edilecek. Türkiye'de ilk defa hayata geçirilen istihdam projesiyle kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir dönemin başlaması hedefleniyor. Manisa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Manisa Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) Müdürlüğü ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) yönetimi arasında imzalanan protokole göre fiziksel, duygusal, cinsel veya ekonomik olarak istismara uğrayan kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi amacıyla istihdama uygun olduğu değerlendirilen kadınların Manisa OSB yapılanmasında yer alan firmalarda 3 yıl süresince istihdam edilmeleri amaçlanıyor.

FİKİR KONUK EVİNDEN

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Bu projeye ilk kıvılcımı kadın konuk evlerinde barınan bir vatandaşımız yaktı. İş- Kur İl Müdürümüz ile Manisa OSB Müdürümüz bu fikri olgunlaştırarak böyle güzel bir projeye dönüştürdüler" dedi. Vali Karadeniz, Türkiye'de ilk kez uygulanacak projenin kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni bir yöntem olacağını da sözlerine ekledi.

CÜNEYT HASÇELİK