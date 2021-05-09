Bir yıldır yaşam savaşı veren Huriye Nisa'dan acı haber geldi

13 Mart 2020 günü Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Ağırbaş idaresindeki plakasız kasalı motosiklet, A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve kasada yolcu olarak bulunan eşi Nazire Nazlı Ağırbaş (24), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Genç çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaş (6) ve Huriye Nisa Ağırbaş (2) ise olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Yaşam savaşı başlayan çocuklardan Ramazan Ağırbaş, kazanın 3 gün ardından Manisa'daki özel bir hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmiş ve anne babasının ardından toprağa verilmişti.

Kaza gününden bu yana Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde yaşam savaşı veren 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş, bugün akşam saatlerinde 1 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Huriye Nisa'nın vefat haberi, ailesinin ikamet ettiği Kula'ya bağlı Sandal Mahallesi'nde büyük üzüntüye sebep oldu.