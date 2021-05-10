14 aylık yaşam savaşını kaybeden minik Huriye, toprağa verildi

Manisa'nın Kula ilçesi İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık mevki'inde 13 Mart 2020 günü meydana gelen trafik kazasında, Süleyman Ağırbaş idaresindeki plakasız kasalı motosiklet, A.G.D. idaresindeki 35 KM 709 plakalı otomobil ile çarpışmış, kazanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Süleyman Ağırbaş ve kasada yolcu olarak bulunan eşi Nazire Nazlı Ağırbaş(24) olay yerinde hayatını kaybetmişti. Genç çiftin kazada ağır yaralanan çocukları Ramazan Ağırbaş(6) ve Huriye Nisa Ağırbaş(2) ise olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Yaşam savaşı başlayan çocuklardan Ramazan Ağırbaş, kazanın 3 gün ardından Manisa'daki özel bir hastanede verdiği yaşam savaşını kaybetmiş ve anne babasının ardından toprağa verilmişti.





"14 AYLIK YAŞAM MÜCADELESİ"

Elim kazada anne babası ve ağabeyini kaybeden 3 yaşındaki Huriye Nisa Ağırbaş'ın tedavisi ise kaza gününden bu yana Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nde sürüyordu. Birkaç kez ameliyat edilen minik kız, kazada aldığı darbelerin yol açtığı solunum yetmezliğine yenik düşerek, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Minik Huriye Nisa için, bugün ailesi ve akrabalarının ikamet ettiği Sandal Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen cenaze namazında, minik kızın akrabaları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Minik kız, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.





Öte yandan cenaze namazına katılan Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, minik kızın yakınlarını teselli etti.

Bir yıldır yaşam savaşı veren Huriye Nisa'dan acı haber geldi