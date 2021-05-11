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Haberler Manisa Hareket halindeyken yanan aracı kül olmaktan itfaiye kurtardı

Hareket halindeyken yanan aracı kül olmaktan itfaiye kurtardı

’da hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen araca zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri aracın tamamen yanarak kül olmasını engelledi.

Hareket halindeyken yanan aracı kül olmaktan itfaiye kurtardı
İHA

11.05.2021, 16:04

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Mimar Sinan Bulvarında Gediz Köprüsü yakınlarında hareket halindeyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü Nazif A. aracını durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Çok kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri 45 HC 0729 plakalı Lada Samara marka otomobilin motor kısmına müdahale ederek yangının bütün otomobili kaplamasına izin vermeden söndürdü.

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