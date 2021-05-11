İdlib'den yürek yakan haber! Manisa'ya şehit ateşi düştü

Son dakika... Piyade Teğmen Osman Alp'in şehit olduğu haberi, Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal Muştullar Mahallesi'nde oturan ailesine Kaymakam Sabit Kaya ve beraberindeki askeri yetkililer verdi.

Evli ve 1,5 yaşında bir kız çocuk babası olan Osman Alp'ın babası Talip Alp ve annesi Gülten Alp, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrakları asılan şehit evine gelmeye başladı.





Şehit Teğmen Alp'in cenazesinin bugün Muştullar Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.



GÖZÜ YAŞLI ŞEHİT BABASI: "VATAN SAĞ OLSUN"

Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Osman Alp'in şehadet haberini alan babası Talip Alp, "Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vata sağ olsun. Allah'ın takdiri" dedi.





Manisa'nın Akhisar ilçesi doğumlu Piyade Teğmen Osman Alp, Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ikmal konvoyuna yapılan saldırıda şehit düştü. Şehadet haberi sabah saatlerinde memleketi Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Muştular Mahallesi'ndeki baba ocağına verilirken, şehidin cenazesi bugün toprağa verilecek.





Şehidin babası Talip, annesi Gülten Alp'e acı haber verilirken mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı. Metanetli duran şehidin ailesi taziyeleri kabul ederken evladının şehadetin haberini alan gözü yaşlı baba Talip Alp, "Çok zor bir gün. İçimiz yanıyor ama yapacak bir şey yok. Vata sağ olsun. Allah'ın takdiri. Vatan sağ olsun" dedi.



Simge Alp ile evli olan şehidin 1,5 yaşında da bir çocuğu olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının bugün 15.00'de Akhisar Havalimanına getirileceği ve ardından düzenlenecek askeri törenle memleketinde toprağa verileceği bildirildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Osman Alp için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda Bakan Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 10 Mayıs 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

