MANİSA Alaşehir'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 3 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası kurtarılarak annelerine kavuşturuldu. Kurtuluş Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesleri gelmesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Havalandırma boşluğundan içeri giren itfaiye eri, 3 yavruyu iple sarkıtılan kovanın içine soktu. Kurtarılan yavrular, kendilerini bekleyen annelerine kavuştu.
■ CÜNEYT HASÇELİK
Havalandırmaya düşen yavru kediler kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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