Manisa’da havadan pandemi denetimi

MANİSA Devlet Karayolunda Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10:00 - 12:00 saatleri arasında havadan helikopterle trafik ve pandemi sebebiyle kontrol noktalarının denetimi yapıldı. Faaliyete Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 2 jandarma trafik timi, 1 motosikletli trafik timi, 1 motosikletli asayiş timi, 2 jandarma asayiş timi, 3 bölge trafik ekibi olmak üzere toplam 32 personel katıldı.

GIDACILAR UYARILDI

DENETİM sonucunda 316 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 21 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. 7 araç trafikten men edilirken, yoklama kaçağı olarak aranan 1 şahıs yakalandı. Manisa'da Ramazan bayramı nedeniyle gıda denetimleri de sıklaştırıldı. Unlu ve şekerli mamuller işletmelerine pandemi kuralları hatırlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri özellikle unlu mamuller, ekmek, tatlı, şeker ve şekerli mamuller, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi ürünlerin üretimi-satışını yapan işletmelerin denetimlerine ağırlık verdi. Yapılan denetimlerde üretim yeri hijyeni, personel hijyeni, gıdaların raf ömrü gibi hususlara dikkat edildi.

■ CÜNEYT HASÇELİK/NERMİN UÇTU