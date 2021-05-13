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Haberler Manisa Atık teneke ve şişeler ile kuş yuvaları yaptılar

Atık teneke ve şişeler ile kuş yuvaları yaptılar

Atık teneke ve şişeler ile kuş yuvaları yaptılar

13.5.2021

MANİSA Gördes Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü bünyesindeki gençler "Onlar Bize Emanet" projesi kapsamında atık şişe ve tenekelerden kuşlar için yuva yaptılar. Kuş yuvaları, gönüllü gençler tarafından okul ve cami bahçelerindeki ağaçlara asıldı. Gördes Diyanet Gençlik Koordinatörü Murat Üstüntaş, "Kuşlar için atık su şişeleri ve tenekelerden suluk ve yemlik yaptık.
Bu zarif kuş evleri ile geri dönüşüm farkındalığı da oluşturmak istedik" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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