Kumarhaneye çevrilen eve polis baskını

MANİSA Salihli'de polis ekiplerinin baskın yaptığı evde 7 kişi kumar oynarken yakalandı. İhbar üzerine Eskicami Mahallesi'ndeki bir kıraathanenin üst katında bulunan eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve girdi. Kıraathane şeklinde dizayn edilen evde, E.Z.(58), İ.Ç.(65), T.K.(52), S.Ö.(62), S.N.(63), Ö.Ç.(69) ve Y.K. (73) kumar oynarken yakalandı. Yapılan aramada 175 deste iskambil kağıdı, 10 adet yazboz kağıdı ele geçirildi.

■ EMRE SAÇLI