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Haberler Manisa Manisa’daki vicdansız anne tutuklandı

’daki vicdansız anne tutuklandı

Manisa’daki vicdansız anne tutuklandı

13.5.2021

MANİSA Salihli'de, 4 günlük bebeğini boş bir arsaya bırakan ve ölümüne neden olan yabancı uyruklu anne N.H.A. (17) tutuklandı. Zafer Mahallesi'ndeki bir arsada battaniyeye sarılı bir bebek bulan şişe toplayıcısı, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan erkek bebek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, son 1 haftada doğum yapan kişilerden N.H.A'ya ulaştı. Kısa süre içinde yaşadığı evde gözaltına alınan N.H.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

■ EMRE SAÇLI

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