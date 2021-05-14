Manisa'da bir besi çiftliğindeki saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıiğdecik Mahallesindeki Aslanlar Besi Çiftliğinde saman balyalarının bulunduğu depoda yangın çıktı. Bir anda tüm depo alevler içerisinde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda Manisa ve İzmir'den 20'nin üzerinde itfaiye ve su tankeri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahalede bulundu. Yangının hayvanların bulunduğu bölüme sıçramaması için ekiplerin yoğun çalışması olurken alevlerin kontrol altına alındığı öğrenildi.
Alevlere teslim oldu... İzmir'den ekipler desteğe gitti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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