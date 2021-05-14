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Haberler Manisa Manisa'da sürücü seyir halindeyken alev alan kamyondan atlayarak kurtuldu

'da seyir halindeyken alev alan kamyondan atlayarak kurtuldu

'nın ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan kamyonun sürücüsü yola atlayarak kurtuldu, araç bir fabrikanın duvarını yıkarak durabildi.

Manisa'da sürücü seyir halindeyken alev alan kamyondan atlayarak kurtuldu
AA

14.05.2021, 18:15

Alınan bilgiye göre, A.A'nın (32) kullandığı 35 AY 738 plakalı kamyon, Manisa-Akhisar yolunun Hacırahmanlar Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halindeyken alev aldı.

Panikle kamyondan yola atlayan sürücü hafif yaralandı. Sürücüsü olmayan ve yanmaya devam eden kamyon ise tarım ilaçlama makineleri üreten bir fabrikanın duvarını yıkarak durabildi.

Fabrika bahçesindeki ilaçlama tankları ile kamyonete de sıçrayan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, kamyon ile fabrika bahçesindeki kamyonet ve 15 ilaçlama tankı kullanılamaz hale geldi. Hastaneye kaldırılan sürücü A.A, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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