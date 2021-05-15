El arabasıyla atık işine başlayıp patron oldular

Turgay Saha, yıllar içinde kardeşleriyle işleri büyüttü ve geri dönüşüm tesisi kurdu.

Hurdacılıktan patronluğa uzanan hikayeleri parmak ısırtan Turgay Saha ve kardeşleri şimdi Manisa'da sanayi atıklarının geri dönüştürüldüğü en büyük tesislerden birinin patronları oldu.



AYDA 3 BİN TONLUK ATIK

Onlar atık maddeleri topluyor, geri dönüştürüyor ve hammadde olarak yeniden ekonomiye kazandırıyorlar.

Türkiye'de 20 yıl önce geri dönüşüm ve çevre bilinci çok gelişmemiş olsa da günümüzde uygulanan politikalarla bu konuda önemli mesafe alındı.

Geri dönüşüm sektörünün gelişmesiyle Türkiye ekonomisine yılda 1.5 milyar dolarlık katkı sağlandı.

Yaşadıkları zorlu yılları Yeni Asır'a anlatan Turgay Saha ve kardeşlerinin hikayeleri de "nereden nereye" dedirtti.

Manisa'daki Sahalar Metal geri dönüşüm tesisinin ortaklarından Turgay Saha'nın hikayesi azmin zaferi denilebilecek türden.

Hurdacı kardeşlerin kurduğu Sahalar Metal tesisinde ayda 3 bin ton plastik madde geri dönüştürülüyor. Demir olarak da günlük 300-350 ton işlem gerçekleşiyor. Buzdolapları, demirler, motorlar, yağlar, yağ bidonları, tanklar her şey geri dönüştürülüyor.

Manisa'daki geri dönüşüm tesisinin ortaklarından Turgay Saha ve 4 kardeşi el arabasıyla hurdaya çıktıkları günleri hiç unutmadıklarını söyledi.

Türkiye'nin sanayi atıklarını dönüştüren en büyük tesislerinden birinin sahibi olan Turgay Saha ve kardeşleri, başarılarının sırrını çok çalışmak olarak açıklıyor.



Manisa'da 11 yaşından beri 4 kardeşiyle hurda toplayıp yıllar sonra geri dönüşüm tesisi kuran Turgay Saha, "Sıfırdan başlayıp çok çalışarak buraya geldik. Ülkemize katkımız olduğu için gururluyuz" dedi.



İSTİHDAM SAĞLADILAR

TURGAY Saha ve kardeşleri geldiği yeri hiç unutmuyor.

Hurda toplarken döktükleri alın terinin kıymetini bilen kardeşler tesislerinde birçok kişiye de iş imkanı sağlıyor. Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı istediğini anlatan Turgay Saha, "Biz bu günlere nasıl geldiğimizi iyi biliyoruz. Allah şaşırtmasın. Yaşamımızda çok büyük lükslerimiz yok. O günleri unutmuyorum ki bugün işimi en iyi şekilde yürütebileyim. Şükrediyoruz ve insanlara iş aş vermek için daha çok çalışıyoruz" diye konuştu.



ÜLKEDE İLK SIRALARDAYIZ

8 kardeşli Saha ailesinin 5 erkek çocuğu babalarıyla her gün el arabasıyla hurda toplamaya çıkarak adım adım yükselmiş. Girişimci Turgay Saha o günleri şöyle anlattı: "11 yaşımdan bu yana çalışıyorum. Babam bir el arabasıyla 8 çocuğunun geçimini sağlıyordu.

1991 yılından bu yana hurda işindeyim. Biz de babamla birlikte el arabasıyla işe çıkıyorduk. 5-6 yıl sonra küçük bir iş yerimiz oldu. Sonra sanayi atıklarına girdik, şu anda Türkiye genelinde sanayi atıkları geri dönüşümünde ilk sıralarda yer alıyoruz. Küçük bir el arabasıyla başladıktan sonra buraya kadar gelmemizin tek sırrı çok çalışmamızdır.

Ülkemize katkımız olduğu için gururluyuz."

Nermin UÇTU