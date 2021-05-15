  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Kuzen kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

Kuzen kavgası kanlı bitti: 2 yaralı

’nın ilçesinde amca çocukları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan H.S., Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Kuzen kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
İHA

15.05.2021, 17:39 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021, 17:42

Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Musacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha öncesinden husumet bulunan amca çocukları M.A.S. (50) ile H.S. (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile M.A.S, tabancayla ateş ederek amcasının oğlu H.S. ve yanında bulunan arkadaşı Ö.K.'yi yaraladı.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan H.S., Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sonrasında şüpheli M.A.S. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmasının ardından mahkemeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuzen kavgası kanlı bitti: 2 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.