Torunları için kendini feda etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi Kemiklidere mahallesi yakınlarındaki Atatürk Orman Yangın Söndürme Göleti'ne, dedeleri Birhan Yılmaz (60) ile birlikte güzel vakit geçirmek için gelen B.A.Y. (7), B.Y. (9) ve B.Y. (8) isimli 3 çocuk, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre yüzdükten sonra göletin derin yerinde çırpınmaya başlayan 3 çocuk bağırarak yardım istemeye başladı. Torunlarının çığlıklar atarak suda çırpındığını gören dedeleri Birhan Yılmaz, hiç tereddüt etmeden koşarak gölete girdi ve yüzerek çırpınmakta olan torunlarının yardımına koştu.



ÜÇ ÇOCUĞU DA KURTARDI

Torunlarını gölette suyun derinleştiği yerden çekerek sığ yere ulaşmalarını sağlayan ve hepsinin canını kurtaran kahraman dede Birhan Yılmaz, bu sırada göletin zeminindeki balçığa saplandı. Gücünü iyice yitiren ve tüm uğraşlarına rağmen balçıktan kendini kurtaramayan talihsiz adam, bir süre sonra kurtardığı torunlarının gözyaşları arasında suya batarak gözden kayboldu.





EKİPLER İKİ SAAT UĞRAŞTI

Torunlarının köydeki yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Torunlarıyla geldiği Saruhanlı'daki Atatürk Orman Yangın Söndürme Göleti'nde dehşeti yaşayan kahraman dede Birhan Yılmaz kurtarılamadı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal hızlı müdahale için tüpsüz dalış yapmasına rağmen yaşlı adamı kurtaramadı. Daha sonra tüple dalış yapan İnal ve arama-kurtarma çalışmasını sürdüren itfaiye ekipleri, 2 saatlik uğraşların ardından talihsiz dedenin cansız bedenini kıyıya çıkardı.

3 torununun hayatını kurtaran dede Bilhan Yılmaz'ın cansız bedeninin çıkarılışı sırasında yakınları sinir krizi geçirdi.

Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Serkan ÖZCAN