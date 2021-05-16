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Haberler Manisa Kamyonet devrildi meyveler yola saçıldı

Kamyonet devrildi meyveler yola saçıldı

Kamyonet devrildi meyveler yola saçıldı

16.5.2021

MANISA Salihli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Beylikli mevkiinde yaşandı. Salihli yönüne giden Kutbettin Ç. yönetimindeki 45 Z 4167 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada kamyonette bulunan sebze ve meyveler ise yola saçıldı.
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