Kamyonet devrildi meyveler yola saçıldı

MANISA Salihli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet devrildi. Kazada yaralanan olmazken, kamyonette bulunan sebze ve meyveler yola saçıldı. Kaza, Salihli-Alaşehir yolu Beylikli mevkiinde yaşandı. Salihli yönüne giden Kutbettin Ç. yönetimindeki 45 Z 4167 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Sürücünün yara almadığı kazada kamyonette bulunan sebze ve meyveler ise yola saçıldı.

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