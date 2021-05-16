Haberler Manisa Manisa'da helikopterli denetim! Tek tek tespit edildiler

Manisa'da helikopterli denetim! Tek tek tespit edildiler

Manisa'da İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen helikopter destekli trafik denetiminde trafik ihlali yapan 33 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanırken, 14 araç ise trafikten men edildi.