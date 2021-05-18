Baraja düşen genç otlara tutunarak hayatta kaldı

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesindeki Afşar Barajı'na gezmeye giden iki arkadaştan Mehmet Çömlekçi (16) göle düşerken, Hüseyin Yılmaz (14) ise otları yakalayarak hayata tutundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Yılmaz yanına gelen botla karaya çıkarıldı. Baraj suyunda kaybolan Mehmet Çömlekçi'nin cesedi, tahliye havuzuna dalan "kurbağa adamlar" tarafından 8 saat sonra bulundu. Talihsiz gencin ailesi acı haberle yıkıldı.

■ SERKAN ÖZCAN