  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Baraja düşen genç otlara tutunarak hayatta kaldı

Baraja düşen genç otlara tutunarak hayatta kaldı

Baraja düşen genç otlara tutunarak hayatta kaldı

18.5.2021

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesindeki Afşar Barajı'na gezmeye giden iki arkadaştan Mehmet Çömlekçi (16) göle düşerken, Hüseyin Yılmaz (14) ise otları yakalayarak hayata tutundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Hüseyin Yılmaz yanına gelen botla karaya çıkarıldı. Baraj suyunda kaybolan Mehmet Çömlekçi'nin cesedi, tahliye havuzuna dalan "kurbağa adamlar" tarafından 8 saat sonra bulundu. Talihsiz gencin ailesi acı haberle yıkıldı.

■ SERKAN ÖZCAN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Baraja düşen genç otlara tutunarak hayatta kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.